Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Ünlü çiftten geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral 'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Kısa bir süre sonra ise Serkan Keskin ile Meriç Aral, bebek beklediklerini açıkladı. Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.