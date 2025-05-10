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Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin ile 19 Eylül 2024'te evlenen Meriç Aral, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Meriç Aral'ın o pozları...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:03 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:03
Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Serkan Keskin ile Meriç Aral, yaklaşık 6 yıl süren ilişkilerini 19 Eylül 2024 tarihinde evlilikle taçlandırdı.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Ünlü çiftten geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Kısa bir süre sonra ise Serkan Keskin ile Meriç Aral, bebek beklediklerini açıkladı. Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Aral, sosyal medya hesabında son halini takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aral, Instagram hesabındaki son paylaşımına "Sakinim ama delireceğim gibi" notunu düştü.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Ayna karşısında poz veren Meriç Aral'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

İşte o pozlar...

Anne olmak için gün sayan Meriç Aral son halini paylaştı!

Meriç Aral