Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! “Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi”

Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 2015 yılında Tolga Savacı ile hayatını birleştiren yazar Nermin Bezmen, eşinin vefatının birinci yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Tolga Savacı'nın bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Bezmen, şu ifadeleri kullandı:
"Aşkım, canım Tolga'm, mert, sadık, tutkulu sevgilim, bir sene evvel 25 Şubat'ta çıkmıştın yolculuğuna. Takvimin cilvesi aslında 367. günü gidişinin.
Sana hasretim; çarpı 367 bugün. 'Ölüm yıldönümü'n değil bugün. Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi ve hiç kullanmadım ardından.
Sevenlerinle, sevdiklerinle senin o dürüst, sevgi, aşk dolu, cömert, mücadeleci karakterini, yaşadığımız büyük aşkı, benimle paylaşmayı seçtiğin on dört yıl, iki ay, on üç günü, senin var oluşunu, ardında bıraktığın güzellikleri, iyilikleri kutlayacağız bugün.
Canım benim, biz yan yanayken de özlerdik birbirimizi, hatırlarsın. Seni sakladığımdan bu yana çaresiz hasretim, yasım, hüznüm hiç azalmadı ama seviyorum onları. Çünkü sana aitler.
Acıtırken yüreğimi ısıtıyorlar. Gözyaşlarım da hala bahane arıyor akmaya. Buluyor da... Ama sıcacık akıyorlar. Çünkü sen varsın içinde canım benim.
Senden bu kadar uzak ama sana bu kadar yakın olmak... İşte bu teselli ediyor beni. Yasın kendisi yasa teselli oluyor, ne garip, değil mi? Burada olsan uzun uzun konuşurduk bunu şimdi. Ama duyduğunu biliyorum canım benim.
Seni yüce Yaradan'a gönderdiğim bu tarih benim yeni miladım oldu. Çok daha duygusal ama bir o kadar daha güçlüyüm şimdi.
Yeni bir Nermin'im artık. Sen bu halimi de severdin, bendeki bütün kadınları sevdiğin gibi. Yaradan şefkatiyle sarmalayıp ödüllendirsin seni birtanem.
Seni o aşık yüreğinden, aşk bakan gözlerinden hasretle öpüyor, o güzel ruhuna dualarımı gönderiyorum canım Tolga'm"