Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! “Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi”

Acıtırken yüreğimi ısıtıyorlar. Gözyaşlarım da hala bahane arıyor akmaya. Buluyor da... Ama sıcacık akıyorlar. Çünkü sen varsın içinde canım benim.

Senden bu kadar uzak ama sana bu kadar yakın olmak... İşte bu teselli ediyor beni. Yasın kendisi yasa teselli oluyor, ne garip, değil mi? Burada olsan uzun uzun konuşurduk bunu şimdi. Ama duyduğunu biliyorum canım benim.

Seni yüce Yaradan'a gönderdiğim bu tarih benim yeni miladım oldu. Çok daha duygusal ama bir o kadar daha güçlüyüm şimdi.

Yeni bir Nermin'im artık. Sen bu halimi de severdin, bendeki bütün kadınları sevdiğin gibi. Yaradan şefkatiyle sarmalayıp ödüllendirsin seni birtanem.