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Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! “Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi”

1980'lere damga vuran ve 'Yeşilçam'ın çakır gözlü yakışıklısı' olarak anılan Tolga Savacı, yazar Nermin Bezmen ile 2015'te nikah masasına oturmuştu. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Tolga Savacı, 26 Şubat 2024 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Bezmen ise eşini ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 13:08
Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 2015 yılında Tolga Savacı ile hayatını birleştiren yazar Nermin Bezmen, eşinin vefatının birinci yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Tolga Savacı'nın bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Bezmen, şu ifadeleri kullandı:

"Aşkım, canım Tolga'm, mert, sadık, tutkulu sevgilim, bir sene evvel 25 Şubat'ta çıkmıştın yolculuğuna. Takvimin cilvesi aslında 367. günü gidişinin.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Sana hasretim; çarpı 367 bugün. 'Ölüm yıldönümü'n değil bugün. Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi ve hiç kullanmadım ardından.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Sevenlerinle, sevdiklerinle senin o dürüst, sevgi, aşk dolu, cömert, mücadeleci karakterini, yaşadığımız büyük aşkı, benimle paylaşmayı seçtiğin on dört yıl, iki ay, on üç günü, senin var oluşunu, ardında bıraktığın güzellikleri, iyilikleri kutlayacağız bugün.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Canım benim, biz yan yanayken de özlerdik birbirimizi, hatırlarsın. Seni sakladığımdan bu yana çaresiz hasretim, yasım, hüznüm hiç azalmadı ama seviyorum onları. Çünkü sana aitler.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Acıtırken yüreğimi ısıtıyorlar. Gözyaşlarım da hala bahane arıyor akmaya. Buluyor da... Ama sıcacık akıyorlar. Çünkü sen varsın içinde canım benim.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Senden bu kadar uzak ama sana bu kadar yakın olmak... İşte bu teselli ediyor beni. Yasın kendisi yasa teselli oluyor, ne garip, değil mi? Burada olsan uzun uzun konuşurduk bunu şimdi. Ama duyduğunu biliyorum canım benim.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Seni yüce Yaradan'a gönderdiğim bu tarih benim yeni miladım oldu. Çok daha duygusal ama bir o kadar daha güçlüyüm şimdi.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Yeni bir Nermin'im artık. Sen bu halimi de severdin, bendeki bütün kadınları sevdiğin gibi. Yaradan şefkatiyle sarmalayıp ödüllendirsin seni birtanem.

Nermin Bezmen’den Tolga Savacı paylaşımı! Sana hiç yakıştıramadım ben o kelimeyi

Seni o aşık yüreğinden, aşk bakan gözlerinden hasretle öpüyor, o güzel ruhuna dualarımı gönderiyorum canım Tolga'm"