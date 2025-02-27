Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'de Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu.

BERKAY ATEŞ KİMDİR? 1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.

Anne, İstanbul Sokakları, Çukur, Alev Alev, Sadakatsiz, Aldatmak gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in son adresi ise Başka Bir Gün oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncunun özel hayatı da sevenleri tarafından merak edildi.