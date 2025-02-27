SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Ezgi Mola, Avni Yalçın, Salih Bademci, Ezgi Mola gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş, bu akşam özetsiz yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ateş'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Berkay Ateş'in voleybolcu aşkı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:01
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'de Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Anne, İstanbul Sokakları, Çukur, Alev Alev, Sadakatsiz, Aldatmak gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in son adresi ise Başka Bir Gün oldu.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncunun özel hayatı da sevenleri tarafından merak edildi.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Ateş'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

İşte Berkay Ateş başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Salih Bademci ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Ezgi Mola ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Şükran Ovalı ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Birkan Sokullu ve sevgilisi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Merve Dizdar ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Engin Hepileri ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Hande Erçel ve sevgilisi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

BERKAY ATEŞ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Şebnem Bozoklu ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Aslıhan Güner ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Taner Ölmez ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Hazal Subaşı ve sevgilisi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Eda Ece ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Aslı Enver ve eşi