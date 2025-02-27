Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi: "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum"