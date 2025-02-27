Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Tepki çeken sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, bu kez makyajsız doğal haliyle adından söz ettirdi.
Şarkıcı Gülşen'in bir markette alışveriş yaptığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Makyajsız hali ve zayıflığıyla dikkat çeken Gülşen'e adeta yorum yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Makyaj ve filtrelerle kendilerini kusursuz gösterip kadınları mükemmel görünmeye itekliyorlar. O kadar boya badanaya normal... Doğal halleri bizden beter" ifadelerini kullandı.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Sokakta görsem tanımam" şeklinde bir yorumda bulundu.
Dikkat çeken bir yorum da oyuncu Yeliz Yeşilmen'den geldi.
Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi: "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum"
İşte Gülşen'in çok konuşulan o fotoğrafı...
ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ!
Gülşen'in gündem olan fotoğrafının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri merak edildi.
İşte ünlülerin makyajsız halleri...
Hadise