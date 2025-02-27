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Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Şarkıcı Gülşen'in bir markette alışveriş yaptığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. En doğal haliyle sıfır makyaj görüntülenen Gülşen'i sosyal medya kullanıcıları tanımakta zorlandı. Şarkıcının makyajsız hali ve zayıflığına yorum yağarken Yeliz Yeşilmen de dikkat çeken ifadeler kullandı. Hem Gülşen'in doğal hali hem de Yeliz Yeşilmen'in yorumu çok konuşuldu. İşte Gülşen'in doğal hali ve Yeliz Yeşilmen'in yorumu...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 13:47 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:24
Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Tepki çeken sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, bu kez makyajsız doğal haliyle adından söz ettirdi.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Şarkıcı Gülşen'in bir markette alışveriş yaptığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Makyajsız hali ve zayıflığıyla dikkat çeken Gülşen'e adeta yorum yağdı.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Makyaj ve filtrelerle kendilerini kusursuz gösterip kadınları mükemmel görünmeye itekliyorlar. O kadar boya badanaya normal... Doğal halleri bizden beter" ifadelerini kullandı.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Sokakta görsem tanımam" şeklinde bir yorumda bulundu.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Dikkat çeken bir yorum da oyuncu Yeliz Yeşilmen'den geldi.

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi: "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum"

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

İşte Gülşen'in çok konuşulan o fotoğrafı...

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ!

Gülşen'in gündem olan fotoğrafının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri merak edildi.

İşte ünlülerin makyajsız halleri...

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Hadise

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Demet Akalın

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Ebru Gündeş

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Seda Sayan

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Sibel Can

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Gökçe Bahadır

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Hülya Avşar

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Esra Erol

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Didem Soydan

Gülşen’in doğal halini gören tanımakta zorlandı! Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi: Ay bu ne!

Bülent Ersoy