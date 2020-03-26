Nereden nereye! Pınar'ı hiç böyle görmediniz! Pınar Altuğ'un mayolu (bikinili) fotoğrafı şoke etti!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri. Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak.
Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali yok artık dedirtti! Pınar Altuğ'un mayolu (bikinili) fotoğrafı olay yarattı! Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait görüntüleri hemen hemen her gün hayranları tarafından merak ediliyor. Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la 2008 yılında dünya evine girdi. Çiftin Su adını verdikleri 10 yaşında bir kızlar var. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları sevgisini kazanan Pınar Altuğ, Türkiye'nin merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Altuğ, 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı.