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Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Neşeli Günler'in düşman kardeşleri...

Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in unutulmaz tartışmasıdır. Filmde Kazım Efendi yani Münir Özkul limonu, Saadet Hanım yani Adile Naşit ise sirkeyi savunur. Zaten bu film hafızalarımıza böyle kazındı.

26.03.2020 16:58 - Son Güncelleme: 07.04.2020 19:54
Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini hatırlıyor musunuz? Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişleri. Aradan yıllar geçti. Onlardan ekranlardan çekildi. Son hallerini görünce inanamayacaksınız. Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı!

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı!
Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı!

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Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı!

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