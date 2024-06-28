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Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur'un 34 yıllık eşine bakın! Yıl dönümünde eşini sarıp sarmaladı! Romantik not: İyi ki canım, karım, sevgilim...

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur, Çiğdem Uygur ile 1990 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı geride bıraktı. Instagram'da 442 bin takipçisi olan Behzat Uygur, yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Eşini sarıp sarmaladığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Behzat Uygur, romantik not eklemeyi de unutmadı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 21:26 Güncelleme 28 Haziran 2024, 21:54
Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur’un 34 yıllık eşine bakın! Yıl dönümünde eşini sarıp sarmaladı! Romantik not: İyi ki canım, karım, sevgilim... 1

Instagram'da 442 bin takipçisi olan Behzat Uygur, yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Eşini sarıp sarmaladığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Behzat Uygur, romantik not eklemeyi de unutmadı.

Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur’un 34 yıllık eşine bakın! Yıl dönümünde eşini sarıp sarmaladı! Romantik not: İyi ki canım, karım, sevgilim... 2

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur, birçok başarılı yapımda yer aldı.

Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur’un 34 yıllık eşine bakın! Yıl dönümünde eşini sarıp sarmaladı! Romantik not: İyi ki canım, karım, sevgilim... 3

Özel hayatıyla da merak uyandıran Behzat Uygur, Çiğdem Uygur ile 1990 yılında nikah masasına oturdu. 61 yaşındaki usta oyuncu, Bu evlilikten Behzat ve Nejat ismini verdiği oğullarıyla baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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