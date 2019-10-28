Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

1997-2003 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve efsaneleşen bir diziydi Sıdıka. Sıdıka, usta mizah yazarı Atilla Atalay'ın kaleminden çıkan bir mizah dergisi köşesi olarak başladığı yolculuğuna, TV dizisi olarak devam etti. Gerek oyuncu kadrosu geren Türk dizi tarihine farklı bir soluk getirmesiyle bilinen Sıdıka dizisinin önemli karakterlerinden olan 'Samim'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Sıdıka'nın abisi Samim'in son haline bakın.

28.10.2019 16:06 - Son Güncelleme: 28.10.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





