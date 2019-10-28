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Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

1997-2003 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve efsaneleşen bir diziydi Sıdıka. Sıdıka, usta mizah yazarı Atilla Atalay'ın kaleminden çıkan bir mizah dergisi köşesi olarak başladığı yolculuğuna, TV dizisi olarak devam etti. Gerek oyuncu kadrosu geren Türk dizi tarihine farklı bir soluk getirmesiyle bilinen Sıdıka dizisinin önemli karakterlerinden olan 'Samim'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Sıdıka'nın abisi Samim'in son haline bakın.

28.10.2019 16:06 - Son Güncelleme: 28.10.2019 16:18
Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

Sinoplu bir ailenin, İstanbul'un bir köşesinde sürdürdüğü hayatın anlatıldığı 'Sıdıka' dizisi bir döneme damgasını vurmuştu.

Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmende onlar ve canlandırdıkları karakterler asla unutulmuyor. O unutulmayanlar biri de tabi ki Sıdıka'nın belalı, serseri ağabeyi Hakan Tanfer'in canlandırdığı 'Samim'

Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

Sıdıka'nın ağabeyi Samim olarak bilinen Hakan Tanfer aynı zamanda şarkıcı Emrah'ın rol aldığı 'Küçük Emrah' fimlerinde Emrah'ı seslendiren kişi. Daha sonra ortalardan kaybolan Hakan Tanfer şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Hakan Tanfer'in son hali.

Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...

Necat Aslan

Sıdıka dizisinde Sıdıka'nın abisini hatırladınız mı? Hakan Tanfer'in son haline bakın, çok şaşıracaksınız...
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