Serel Yereli jartiyer giyerken paylaştı saniyeler sonra sildi! Başına gelecekleri bilen Serel yeniden yükledi ama bakın nasıl
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli, Türkiye'de magazin basınında paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi de başarıyor. İlk klibinin çekimi için kameralar karşısına jartiyerle geçen Serel Yereli fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ama bakın sonra ne yaptı.
08.03.2022 12:59 - Son Güncelleme: 08.03.2022 13:01
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip müzik ile ilgilenen Serel Yereli, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
İddialı pozlarıyla zaman zaman gündem olan Serel Yereli jartiyer giydiği anları paylaştı ve "İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik" dedi.