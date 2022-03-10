Necati Şaşmaz ve Muazzez Ersoy bombası patladı! Necat Şaşmaz yazacak Muazzez Ersoy söyleyecek! Kurtlar Vadisi’nden...

"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"

Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.