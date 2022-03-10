Necati Şaşmaz ve Muazzez Ersoy bombası patladı! Necat Şaşmaz yazacak Muazzez Ersoy söyleyecek! Kurtlar Vadisi'nden...
Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, mal varlığı ile gündeme gelmişti bir süre önce. Mal varlığı ile ilgili iddialara jet hızıyla yanıt veren Necati Şaşmaz yeni işini kendi ağzıyla açıkladı. Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülenen Şaşmaz, "Eğer beğenirse şarkılarımı Muazzez Ersoy'un okumasını istiyorum" dedi.
10.03.2022 12:38 - Son Güncelleme: 10.03.2022 12:38
Kurtlar Vadisi'nde Polat rolüyle hafızalara kazınan, bir dönem ise tarikat lideri olduğu iddialarıyla gündeme gelen Necati Şaşmaz ekranlara dönemeyince yeni bir işe atıldı.
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz ile dönerci çıkışı görüntülenen Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.
"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"
Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.
YENİ PROJELER YOLDA
Oyunculuk kariyerine ilişkin konuşan Necati Şaşmaz, "Okuduğum senaryolar var" demekle yetindi.