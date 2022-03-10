Feride Çetin’in eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Henüz 56 yaşındaydı... Hercai’nin Zehra’sı Feride Çetin’in eşinin ölüm nedeni...

Yapılan paylaşımda Murat Özer ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."