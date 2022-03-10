Feride Çetin'in eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Henüz 56 yaşındaydı... Hercai'nin Zehra'sı Feride Çetin'in eşinin ölüm nedeni...
Hercai dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Feride Çetin'in eşi Murat Özer hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Murat Özer'in ölüm haberini Sinema Yazarları Derneği duyurdu. Feride Çetin'in eşi Murat Özer'in vefat haberi kısa sürede yayıldı ve sanat camiası yasa boğuldu. İşte haberin tüm detayları...
Atv ekranlarının unutulmaz yapımları arasına giren Hercai'nin sevilen oyuncularından Feride Çetin 2019 yılında sinema yazarı Murat Özer ile evlenmiş çiftin kızları Hayat ise 2020 yılında dünyaya gelmişti.
Mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Feride Çetin ile Murat Özer'i ölüm ayırdı.
Bir süredir kanser hastalığı ile ilgili tedavi gören Murat Özer, hayatını kaybetti. Murat Özer'in vefatı ile ilgili Sinema Yazarları Derneği'nden bir paylaşım geldi.
Yapılan paylaşımda Murat Özer ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."
Çiftin kızları Hayat, 2020 yılında dünyaya gelmişti. Feride Çetin'in yer aldığı Hercai dizisinde hamile olarak oynamıştı.