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Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: "Çekimler başlıyor, tarihi de..."

Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu başarılı oyuncu Necati Şaşmaz. Mazhar Alanson'un programına konuk olan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı müjdesini paylaştı üstelik bir de tarih verdi. Peki Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte Necati Şaşmaz'dan gelen merakla beklenen o tarih...

15.11.2022 14:44 - Son Güncelleme: 15.11.2022 14:44
Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: Çekimler başlıyor, tarihi de...

"ÇEKİMLER BAŞLIYOR, TARİHİ DE..."

Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! İşte Polat Alemdar'ın açıklaması...

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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: Çekimler başlıyor, tarihi de...

Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun, Nagehan Kaşıkçı'yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'le fotoğrafları kısa sürede gündem olmuştu.

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: Çekimler başlıyor, tarihi de...

Çocuklarıyla paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan çok değil çocuklarıyla paylaştığı fotoğraflarından birkaç gün sonra korkutan haber gelmişti.

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: Çekimler başlıyor, tarihi de...

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şaşmaz sevenlerini korkutmuştu.

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: Çekimler başlıyor, tarihi de...

Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenilmişti.

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