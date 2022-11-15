Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! Polat Alemdar: "Çekimler başlıyor, tarihi de..."
Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu başarılı oyuncu Necati Şaşmaz. Mazhar Alanson'un programına konuk olan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı müjdesini paylaştı üstelik bir de tarih verdi. Peki Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte Necati Şaşmaz'dan gelen merakla beklenen o tarih...
15.11.2022 14:44 - Son Güncelleme: 15.11.2022 14:44
"ÇEKİMLER BAŞLIYOR, TARİHİ DE..."
Necati Şaşmaz "Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor" dedi bombayı patlattı! İşte Polat Alemdar'ın açıklaması...
Çocuklarıyla paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan çok değil çocuklarıyla paylaştığı fotoğraflarından birkaç gün sonra korkutan haber gelmişti.