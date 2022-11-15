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Haberler Magazin Kuşum Aydın'ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı'ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

Kuşum Aydın'ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı'ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın bu kez 2.Sayfa yayınına katıldı ve son haliyle ağızları bir karış açık bıraktı. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, 2. Sayfa'da vasiyetini anlattı. İsim vermeden açıklamalara bulunan Kuşum Aydın 'ölürsem mezarıma gelmesinler' dedi...

15.11.2022 12:53 - Son Güncelleme: 15.11.2022 12:53
Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

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Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

Yeni imajıyla 2. Sayfa'ya konuk olan Kuşum Aydın vasiyetini de açıkladı.

Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

İŞTE KUŞUM AYDIN'IN SON HALİ

Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

KUŞUM AYDIN'IN DEĞİŞİMİ

Kuşum Aydın'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada "Seda Sayan, Gülben Ergen ve Fatih Ürek olabilir mi?" yorumları geldi.

Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

Kuşum Aydın'ın değişimi ise "Tanıyamadım" yorumlarına sebep oldu.

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