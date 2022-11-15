Kuşum Aydın'ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı'ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti
Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın bu kez 2.Sayfa yayınına katıldı ve son haliyle ağızları bir karış açık bıraktı. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, 2. Sayfa'da vasiyetini anlattı. İsim vermeden açıklamalara bulunan Kuşum Aydın 'ölürsem mezarıma gelmesinler' dedi...
15.11.2022 12:53 - Son Güncelleme: 15.11.2022 12:53
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.
İŞTE KUŞUM AYDIN'IN SON HALİ
Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.
KUŞUM AYDIN'IN DEĞİŞİMİ
Kuşum Aydın'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada "Seda Sayan, Gülben Ergen ve Fatih Ürek olabilir mi?" yorumları geldi.