Kuşum Aydın’ın son halini görenler inanamadı o da vasiyetini açıkladı! Müge Anlı’ya,hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti

İŞTE KUŞUM AYDIN'IN SON HALİ

Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.