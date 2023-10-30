SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Ancak ayrılıktan vazgeçen Bilal Hancı ile Esin Çepni cephesinde skandal bir gelişme yaşandı. Çepni, eşinin yasak aşkını sosyal medyada ifşa etti. İhaneti anbean yayınlayan genç kadın, "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:12 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:35
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 1

'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sosyal medyada yayınladığı videolarla adını geniş kitlelere duyurdu.

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 2

Esin Çepni ile yaşadığı aşkla da sık sık magazin gündeminde yer alan Hancı, ile 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 3

Çepni ile hayatını birleştiren ünlü isim, düğün fotoğraflarını şu notla yayınladı: "Lovelandık, evlendik. herkese teşekkürler"

SON DAKİKA