2 koca delikanlı! Tanyeli'nin oğulları boyunu geçti! İlk kez görenler: “Abla kardeş gibiler”

Pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli, hem sağlık durumu hem de dostlarının hastane ziyaretlerini sık sık sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Geçen haftalarda ameliyat olacağını duyuran ve sonrasında yaptığı açıklamayla operasyonun iyi geçtiğini belirten Tanyeli, birkaç gün önce kendisini ziyaret eden bazı sevenlerine sitemde bulundu.

"BURASI PASTANE DEĞİL HASTANE"

Tanyeli, hastane odasından paylaştığı videoda şöyle konuştu: "Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum.

Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar.