Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı: "Sıfır 4 ev..."
Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından ilk günden beri canla başla yardım için uğraşan Demet Akalın depremzedeler için İstanbul Pendik'te bulunan dört evi depremzedelere açacağını duyurdu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan gelen ev haberinin ardından Akalın'ın paylaşımı da dikkat çekti.
14.02.2023 09:16 - Son Güncelleme: 14.02.2023 09:26
"SIFIR 4 EV..."
Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu.
Dilan Çıtak Tatlıses bir de, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orda bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olucam çok şükür Allah herkesden razı olsun güzel insanlarımız" notunyla sahaya inceğini duyurdu.