Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı: "Sıfır 4 ev..."

Dilan Çıtak Tatlıses bir de, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orda bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olucam çok şükür Allah herkesden razı olsun güzel insanlarımız" notunyla sahaya inceğini duyurdu.

