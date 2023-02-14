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Haberler Magazin Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı: "Sıfır 4 ev..."

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı: "Sıfır 4 ev..."

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından ilk günden beri canla başla yardım için uğraşan Demet Akalın depremzedeler için İstanbul Pendik'te bulunan dört evi depremzedelere açacağını duyurdu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan gelen ev haberinin ardından Akalın'ın paylaşımı da dikkat çekti.

14.02.2023 09:16 - Son Güncelleme: 14.02.2023 09:26
Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

"SIFIR 4 EV..."

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın evlerinden sonra o da paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Yardım seferberliğine ünlü isimler hem maddi yardım yaparak hem de çalışmalara bizzat katılarak destek verdi.

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsılan Türkiye, tek yürek oldu. Ünlü isimlerin yardım ve destek paylaşımları ile iyice kenetlenen 81 ilde harekete geçildi.

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

"SIFIR EŞYA GÖNDERMEK İSTEYENLER ULAŞSIN BANA"

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pendik'teki dört evde bir sene oturacaklar ama içi sıfır… Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana" dedi.

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu.

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

İşte Dilan Çıtak'ın o paylaşımı...

Demet Akalın evinin kapılarını depremzedelere açtı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın evlerinden sonra o da paylaştı: Sıfır 4 ev...

Dilan Çıtak Tatlıses bir de, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orda bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olucam çok şükür Allah herkesden razı olsun güzel insanlarımız" notunyla sahaya inceğini duyurdu.

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