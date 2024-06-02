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79 yaşındaki Nevra Serezli’nin son haline bakın! Atla Gel Şaban’ın Zehra’sıydı! Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel...

Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve Sihirli Annem, Diğer Yarım, Altın kızlar gibi birçok dizide yer alan Nevra Serezli'nin son hali merak edildi. Şimdilerde 79 yaşında olan Nevra Serezli'yi görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncu için "Çok güzel yaş almış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Kemal Sunal'ın biricik partneri Nevra Serezli'nin son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 02 Haziran 2024, 17:14
79 yaşındaki Nevra Serezli’nin son haline bakın! Atla Gel Şaban’ın Zehra’sıydı! Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel... 1

Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve Sihirli Annem, Diğer Yarım, Altın kızlar gibi birçok dizide yer alan Nevra Serezli'nin son hali merak edildi.

79 yaşındaki Nevra Serezli’nin son haline bakın! Atla Gel Şaban’ın Zehra’sıydı! Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel... 2

Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler ise hayran kaldı.

79 yaşındaki Nevra Serezli’nin son haline bakın! Atla Gel Şaban’ın Zehra’sıydı! Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel... 3

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Serezli için "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

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