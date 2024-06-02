Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve Sihirli Annem, Diğer Yarım, Altın kızlar gibi birçok dizide yer alan Nevra Serezli'nin son hali merak edildi. Şimdilerde 79 yaşında olan Nevra Serezli'yi görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncu için "Çok güzel yaş almış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Kemal Sunal'ın biricik partneri Nevra Serezli'nin son hali...
Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve Sihirli Annem, Diğer Yarım, Altın kızlar gibi birçok dizide yer alan Nevra Serezli'nin son hali merak edildi.
Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler ise hayran kaldı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Serezli için "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.