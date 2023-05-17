“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Sabah'a konuşan Polatoğulları, "Oyunculuğunuz yanı sıra hangi kimlikleriniz var; eş, baba, amca, dayı, kardeş, abi? Nasıl bir hayatı var oyunculuk dışında Diren Polatoğulları'nın?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili.