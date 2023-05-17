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Haberler Magazin “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Dizideki şivesiyle dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bir röportajında "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" deyip gerçeği açıklayan oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş...

takvim.com.tr
17.05.2023 18:08 - Son Güncelleme: 17.05.2023 18:08
“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi.

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“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Dizideki şivesiyle dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Oyuncunun "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" deyip gerçeği açıkladığı röportaj ise tekrar gündeme geldi.

İşte o açıklamalar...

“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Sabah'a konuşan Polatoğulları, "Oyunculuğunuz yanı sıra hangi kimlikleriniz var; eş, baba, amca, dayı, kardeş, abi? Nasıl bir hayatı var oyunculuk dışında Diren Polatoğulları'nın?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili.

“Herkes Diyarbakırlı sanıyor” demişti meğer memleketi... Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor.

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