Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba kızının son halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Anjelik sosyal medyayı yıktı geçti
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba kızının son halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, sosyal medya hesabında Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızının yeni imajı dikkat çekerken Anjelik'in annesine olan benzerliği olay oldu. Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Anjelik Calvin'in son hali...
25.06.2021 18:42
- Son Güncelleme: 25.06.2021 18:53
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını "En nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Saçlarını kızıl yaptın benim yeşil gözlü güzel kızım" notuyla paylaştı.
Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren ve bir süre önce polis olan Anjelik'in son haline beğeni yağdı.
Ahu Tuğba'ya benzerliğiyle dikkat çeken Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Aynı annesi", "Annesinin kopyası", "Annesi gibi çok güzel" yorumlarını yaptı.
İşte başta Ahu Tuğba ve kızı başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…