Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba kızının son halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Anjelik sosyal medyayı yıktı geçti

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba kızının son halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, sosyal medya hesabında Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızının yeni imajı dikkat çekerken Anjelik'in annesine olan benzerliği olay oldu. Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Anjelik Calvin'in son hali...

25.06.2021 18:42 - Son Güncelleme: 25.06.2021 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





