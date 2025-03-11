Nazlı Bilginer Yengi kimdir? Uzak Şehir’e De Mardin şarkısıyla damga vurdu! Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’in kızı çıktı!

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve büyük ilgi gören De Mardin şarkısının seslendiren ismi belli oldu. Şarkıyı yorumlayan kişi, ünlü sanatçılar Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı Bilginer Yengi . Genç sanatçı, müzikal yolculuğunu eğitimle destekleyerek ses mühendisliği ve aranjörlük alanında da kendini geliştiriyor.

NAZLI BİLGİNER YENGİ KİMDİR?

Nazlı Bilginer Yengi, genç yaşına rağmen müziğe olan ilgisiyle biliniyor. De Mardin şarkısındaki yorumuyla dikkat çeken Yengi, sahne ismi olarak "Fiore Canto" adını kullanıyor. Bu isim, "Çiçeğin Şarkısı" anlamına gelirken, onun müziğe olan yaklaşımını ve sanatsal duruşunu yansıtıyor.

Yengi'nin müzikal kariyeri çocukluk yıllarında başladı. TED İstanbul Koleji'nde eğitim aldıktan sonra Londra'daki Guildhouse School Cats London'da eğitimine devam etti. Şu anda Ravensbourne Üniversitesi'nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alıyor. Bu süreçte hem şarkı söylemeyi hem de müzik prodüksiyonu ve ses tasarımı konularında uzmanlaşmayı hedefliyor.