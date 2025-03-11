Nazlı Bilginer Yengi kimdir? Uzak Şehir’e De Mardin şarkısıyla damga vurdu! Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’in kızı çıktı!

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve büyük ilgi gören De Mardin şarkısının seslendiren ismi belli oldu. Şarkıyı yorumlayan kişi, ünlü sanatçılar Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı Bilginer Yengi. Genç sanatçı, müzikal yolculuğunu eğitimle destekleyerek ses mühendisliği ve aranjörlük alanında da kendini geliştiriyor.
NAZLI BİLGİNER YENGİ KİMDİR?
Nazlı Bilginer Yengi, genç yaşına rağmen müziğe olan ilgisiyle biliniyor. De Mardin şarkısındaki yorumuyla dikkat çeken Yengi, sahne ismi olarak "Fiore Canto" adını kullanıyor. Bu isim, "Çiçeğin Şarkısı" anlamına gelirken, onun müziğe olan yaklaşımını ve sanatsal duruşunu yansıtıyor.
Yengi'nin müzikal kariyeri çocukluk yıllarında başladı. TED İstanbul Koleji'nde eğitim aldıktan sonra Londra'daki Guildhouse School Cats London'da eğitimine devam etti. Şu anda Ravensbourne Üniversitesi'nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alıyor. Bu süreçte hem şarkı söylemeyi hem de müzik prodüksiyonu ve ses tasarımı konularında uzmanlaşmayı hedefliyor.
'DE MARDİN' ŞARKISININ YOLCULUĞU
Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi ise Rodrigo'ya ait. De Mardin, yayımlandığı günden itibaren dinleyicilerin ilgisini çekerken, Yengi'nin yorumu da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaştığı performanslar binlerce beğeni ve yorum aldı.
Haluk bilginer, Aşkın Nur Yengi ve kızları (2013)
MÜZİK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR
Nazlı Bilginer Yengi, müzik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. "Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim" diyen genç sanatçı, ilerleyen dönemde farklı projelerde de yer almayı hedefliyor. Eğitimini tamamladıktan sonra müzik prodüksiyonu ve aranjörlük alanlarında da kendini geliştirmeyi planlıyor.
Yengi, sadece şarkı söyleyen bir sanatçı olarak değil, müziği tüm yönleriyle kavrayan bir isim olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki süreçte kendi bestelerini ve projelerini de dinleyicilerle buluşturması bekleniyor.
Nazlı Bilginer Yengi'nin basına yansıyan doğum fotoğrafı ( 2006 )
Nazlı Bilginer Yengi küçüklük fotoğrafı
HALUK BİLGİNER VE AŞKIN NUR YENGİ BİRLİKTELİĞİNİN PERDE ARKASI
Haluk Bilginer'in 2006 yılına kadar oyuncu Zuhal Olcay ile evli olduğu biliniyordu.
Ancak çiftin ilişkisi uzun süre sallantıda kaldı ve bu dönemde Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer arasında bir yakınlaşma başladı. 2006 yılında İzmir'de gerçekleşen sade bir kır düğünüyle dünyaevine giren çift, mutlu birlikteliklerini resmileştirdi.
NAZLI'NIN DOĞUMU VE EVLİLİĞİN İLK YILLARI
Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra, çiftin kızları Nazlı dünyaya geldi. Haluk Bilginer, birçok ödül töreninde kızından bahsederek ona olan sevgisini her fırsatta dile getirdi. Ancak bu mutlu tablo, yıllar içerisinde bazı sorunlarla gölgelendi.
BOŞANMA SÜRECİ
Çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başlamış ve 2012 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı almışlardı. Bu süreçte Haluk Bilginer'in, meslektaşı Zerrin Tekindor ile bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Bu ilişki tam yedi yıl boyunca devam etti ve Bilginer-Tekindor çiftinin birlikteliği magazin gündeminde sıkça yer aldı.
YENİDEN BİR ARAYA GELME SÜRECİ
Ancak yıllar sonra, Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in tekrar görüşmeye başladıkları ve sık sık bir araya geldikleri görülmeye başlandı. Özellikle kızları Nazlı için gösterdikleri ortak çaba, ikilinin yeniden yakınlaşmasına neden oldu. Birlikte tatillere gitmeleri ve samimi görüntüler vermeleri, "Acaba tekrar barışıyorlar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Bazı iddialara göre Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye Miami'de yeniden evlenme teklif etti ve ikili gizlice nikâh tazeledi. Ancak ünlü oyuncu, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.
Nazlı'nın büyümesiyle birlikte aile olarak daha fazla vakit geçiren Yengi ve Bilginer, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyorlar.
Her ne kadar magazin basını onları adım adım takip etse de, ikili özel hayatları konusunda sessizliğini koruyor.