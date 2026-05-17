Protesto ve boykot gölgesinde Eurovision: Soykırımcı İsrail tartışmaları geceye damga vurdu
İsrail'in katılımı nedeniyle protestolar ve boykot çağrılarıyla gündeme gelen 70'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Bulgaristan oldu. Dara, "Bangaranga" şarkısıyla ülkesine ilk Eurovision birinciliğini getirirken yarışmanın önüne siyasi tartışmalar geçti. İsrail'in ikinci olduğu gecede salon içinde Filistin protestoları yaptı, Viyana sokaklarında ise binlerce kişi gösteri düzenledi. Avrupa Yayın Birliği'nin İsrail kararı ise "çifte standart" eleştirilerini yeniden alevlendirdi.
