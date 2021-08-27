Naz Mila kalçasıyla kafayı bozdu! Camdaki Kız dizisine yaptığı bakire yorumuyla şoke eden Naz sansürsüz kalça operasyonunun ardından...
Naz Mila kalçasıyla kafayı bozdu! Camdaki Kız dizisine yaptığı 'bakire' yorumuyla şoke eden Naz Mila, kalça operasyonu videosunun ardından bu kez de derin dekolteli 'kalça dansı' ile gündem olmaya çalıştı. İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila Instagram paylaşımlarıyla ağızları açık bırakmaya devam ediyor. İşte Naz Mila'nın tepki çeken son paylaşımı...
27.08.2021 14:30
- Son Güncelleme: 27.08.2021 14:49
KALÇASIYLA KAFAYI BOZDU!
Camdaki Kız dizisine yaptığı 'bakire' yorumuyla şoke eden Naz Mila adını izdivaç progamıyla duyurmuştu.
Youtube'da kalça estetiği olduğu anları sansür uygulamadan yayınlayarak tepki çeken Naz Mila bu kez de dekolteli elbisesiyle dans etti.
Kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle kalça dansı yapan Naz Mila, o anları sosyal medyadan paylaştı.
GELİN ADAYI NAZ MİLA KİMDİR?
Naz Mila, aslen Azerbaycanlıdır. Adını ilk olarak izdivaç programıyla duyurdu ve ünlendi. Katıldığı programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımlar yapan 1992 doğumlu Naz Mila'nın, eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.