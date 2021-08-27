Güldür Güldür Naime'nin eşi de oyuncu çıktı duyanlar şaştı kaldı! İşte Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'in eski eşi
31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Son olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güldür Güldür'den ayrıldığını duyuran Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle eşi veya sevgilisi olup olmadığını merak edenler Ecem Erkek'in eski eşini görünce şaştı kaldı. İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
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Naime karakteri ile gönüllerde taht kuran Ecem Erkek ayrılık ile ilgili "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı. Benim için de Güldür Güldür harika bir duraktı diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.
Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise sevgilisi ya da eşi olup olmadığı... Ecem Erkek'in evlenip, ayrıldığını duyanlar şaştı kaldı.
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