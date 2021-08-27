Vav TV İzle
Haberler Magazin Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı, 28 yaşındaki oyuncunun güzelliği hayran kalınası... Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Ramo dizisiyle adından söz ettirdi. Oyuncluğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Bilgiç, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evliydi... Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. Balkon pozuyla adından söz ettiren Bilgiç sosyal medya gündemine bomba gibi düştü, eski halleri merak konusu oldu.

27.08.2021 14:02 - Son Güncelleme: 27.08.2021 14:08
Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

'GÜZELLİĞİ HAYRAN KALINASI'

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı, 'güzelliği hayran kalınası' yorumları havada uçuştu... Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul'un yıldızı kısa sürede değişimiyle de gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor.

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

'ESTETİK VAR MI YOK MU?'

Son olarak bu pozu ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in eski hallerini görenler aynı ikileme düşüyor; 'Estetikli mi estetiksiz mi?'

SON DAKİKA