Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!

'GÜZELLİĞİ HAYRAN KALINASI'

Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı, 'güzelliği hayran kalınası' yorumları havada uçuştu... Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul'un yıldızı kısa sürede değişimiyle de gündem oldu.