Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı güzelliği hayran kalınası... Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızına bakın!
Esra Bilgiç balkon pozuyla sosyal medyayı salladı, 28 yaşındaki oyuncunun güzelliği hayran kalınası... Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Ramo dizisiyle adından söz ettirdi. Oyuncluğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Bilgiç, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evliydi... Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. Balkon pozuyla adından söz ettiren Bilgiç sosyal medya gündemine bomba gibi düştü, eski halleri merak konusu oldu.
27.08.2021 14:02
- Son Güncelleme: 27.08.2021 14:08