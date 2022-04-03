Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen filminden kazandığı para ağızları açık bıraktı! ’Acıların kadını’ Farah’a bakın ne kadar kazandırmış...

"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten Abdullah, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" şeklinde konuşmuştu.