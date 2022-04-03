Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazandığı para ağızları açık bıraktı! 'Acıların kadını' Farah'a bakın ne kadar kazandırmış...
Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazandığı para ağızları açık bıraktı! Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürülen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatı gündem oldu. 1982'de yüzüne kezzap atılan, sağ gözündeki hasar yüzünden saçlarını gözünün üzerine atan 'Acıların kadını' Bergen, Farah'a bakın ne kadar kazandırmış...
Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazandığı para ağızları açık bıraktı! 'Acıların kadını' Farah'a bakın ne kadar kazandırmış...
Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere 'Acıların kadını' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatının anlatıldığı filmle dönmüştü. İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği 'Bergen' filmi, ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39'uncu sıraya yerleşmişti.
Farah Zeynep Abdullah, "Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an. Tabii ki 'Bergen' filminde Bergen'i canlandırıyorsam Bergen'e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu" diye konuşmuştu.
"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"
Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten Abdullah, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" şeklinde konuşmuştu.
"ŞARKILARINI REFERANS ALDIM"
Farah Zeynep Abdullah, "Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.