Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yakışıklı arkadaşı Tarık Akan'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Damat Ferit Hababam Sınıfı'nı bakın neden bırakmış...

Söyleşinin devamında Arzu Film'in nüfuzunu kullanarak Yeşilçam'ın A Tipi film üreten sekiz büyük şirketinin kendisini boykot ettiğini, bu zinciri kırmak için Yavuz Özkan'la çekecekleri "Maden" filmine Cüneyt Arkın'ı ortak yapıp, başrolü verdiklerine dair ayrıntılar var.

"Maden" ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedi ödül kazanınca Tarık Akan, oyunculukta makas değiştirip, komedilerden sanat filmlerine geçiş yapmış oldu.