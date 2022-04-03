Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yakışıklı arkadaşı Tarık Akan'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Damat Ferit Hababam Sınıfı'nı bakın neden bırakmış
Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yakışıklı arkadaşı Tarık Akan'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı günümüzde hala büyük bir ilgi ile takip ediliyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. Tarık Akan'ın Yeşilçam'ın efsane film serisi "Hababam Sınıfı" kadrosundan ayrılmasıyla ilgili ortaya bir gerçek çıktı. İşte Tarık Akan'ın, 'Hababam Sınıfı'nı bırakma nedeni...
TARIK AKAN HABABAM SINIFI'NI BAKIN NEDEN BIRAKMIŞ...
Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yakışıklı arkadaşı Tarık Akan'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Damat Ferit Hababam Sınıfı'nı bakın neden bırakmış...
Milliyet'in haberine göre, Nihat Özcan'la birlikte Kemal Sunal belgeselini hazırlarken sanatçıyla yol arkadaşlığı yapmış herkesle söyleşiler yapan Levent Evkuran, Tarık Akan'la da konuştu. Evkuran, Tarık Akan'la Kemal Sunal üzerine yaptığı söyleşiyi belgeselde kullandı, işin bu kısmı arşivinde kaldı.
İşte Evkuran'ın 4 Ağustos 2017 tarihli Kelebek'te, "Hiç yayımlanmamış bir Tarık Akan söyleşisi: Yeşilçam'ın düzeni 'Maden'le bozuldu" başlığıyla yayımlanan açıklamasında ünlü oyuncunun söyledikleri:
"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı"dan sonra Arzu Film'den ayrıldım. Son bir sahne çektik. Ardından merdivenlerde duracağız. Filmin afişini çekiyoruz. Kemal (Sunal) yanımda, Halit (Akçatepe) öbür yanımda. Ben de taşın üstüne çıkmıştım, şaka olsun diye. Ertem (Eğilmez) Abi kameranın arkasından bana çok kötü hakaret etmeye başladı. Yani herkes sululuk yapıyor orada. Ben de sözüm ona öyle bir sululuk yapmışım. O hakareti yediremedim kendime. O dakika seti terk ettim, gittim. 2-3 saat sonra sete geri geldim: 'Arzu Film'den ayrılıyorum ben, sizi bırakıyorum.' Şoke oldu Ertem Abi. Çünkü 5 yıl vermişim oraya. İnanamadı, 'Yapamazsın' dedi. 'Ayrılıyorum, bundan sonra ne 'Hababam' çekeceğim ne de başka film. Arzu Film'le çalışmayacağım, piyasaya çıkacağım' dedim. Ayrılışım o ayrılış oldu."
Söyleşinin devamında Arzu Film'in nüfuzunu kullanarak Yeşilçam'ın A Tipi film üreten sekiz büyük şirketinin kendisini boykot ettiğini, bu zinciri kırmak için Yavuz Özkan'la çekecekleri "Maden" filmine Cüneyt Arkın'ı ortak yapıp, başrolü verdiklerine dair ayrıntılar var.
"Maden" ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedi ödül kazanınca Tarık Akan, oyunculukta makas değiştirip, komedilerden sanat filmlerine geçiş yapmış oldu.