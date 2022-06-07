Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı. 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı yarın mahkemeye çıkıyor. Aylar önce evleri ayırdığı iddiasıyla gündeme gelen çifin ayrılık nedeni bakın neymiş...
07.06.2022 11:43 - Son Güncelleme: 07.06.2022 12:01
AŞKIN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ!
15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı ayrılık kararı aldı. Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı yarın hakim karşısına çıkacak.
BOŞANMA NEDENİ...
Peki Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşanıyor? Sabah'ın haberine göre; Bazı konularda fikir ayrılığına düşen ve yaklaşık dört ay önce ayrılan çiftin yakınları evliliklerini kurtarabilmeleri için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söylemişti.
Boşanma hakkında Erol Özmandıracı; "Yürümediğine üzgünüm ama hayat devam ediyor. Sevgi ve saygı ile bitiriyoruz. Umarım çok güzel anlar yaşamış iki dost olarak hayatımıza devam ederiz" dedi.