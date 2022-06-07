Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

BOŞANMA NEDENİ...

Peki Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşanıyor? Sabah'ın haberine göre; Bazı konularda fikir ayrılığına düşen ve yaklaşık dört ay önce ayrılan çiftin yakınları evliliklerini kurtarabilmeleri için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söylemişti.