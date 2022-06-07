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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı. 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı yarın mahkemeye çıkıyor. Aylar önce evleri ayırdığı iddiasıyla gündeme gelen çifin ayrılık nedeni bakın neymiş...

07.06.2022 11:43 - Son Güncelleme: 07.06.2022 12:01
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

AŞKIN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ!

15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı ayrılık kararı aldı. Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı yarın hakim karşısına çıkacak.

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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelen çift ilişkilerine bir şans verse de başarılı olamadı.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

BOŞANMA NEDENİ...

Peki Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşanıyor? Sabah'ın haberine göre; Bazı konularda fikir ayrılığına düşen ve yaklaşık dört ay önce ayrılan çiftin yakınları evliliklerini kurtarabilmeleri için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söylemişti.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Görünen o ki, ikisi de geri adım atmamış! Detaylarını öğrenemedim ama kendi aralarında bir boşanma protokolü imzalayan çift, yarın anlaşmalı boşanmak için hakim karşısına çıkacak.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Boşanma hakkında Erol Özmandıracı; "Yürümediğine üzgünüm ama hayat devam ediyor. Sevgi ve saygı ile bitiriyoruz. Umarım çok güzel anlar yaşamış iki dost olarak hayatımıza devam ederiz" dedi.

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