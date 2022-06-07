Süheyl Uygur ile Burçin Orhon’un kızları Zeynep Uygur babasının kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı: "Hık demiş burnundan düşmüş"

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. En başarılı öğrencilerinden biri ise kızı Zeynep oldu. Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur'da annesi gibi bale ve dans ile ilgileniyor.