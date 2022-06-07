Süheyl Uygur ile Burçin Orhon’un kızları Zeynep Uygur babasının kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı: "Hık demiş burnundan düşmüş"
Süheyl Uygur ile Burçin Orhon'un kızları Zeynep Uygur babasının kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı, sosyal medyada, "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları peş peşe geldi. 90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon ile Süheyl Uygur, 1995 yılında nikah masasına oturdu. Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Çiftin, Zeynep Uygur ve Ayşe Uygur adında iki kız çocukları var. Annesi Burçin Orhon gibi dansçı olan Zeynep Uygur, babasına benzerliği ile gündeme bomba gibi düştü.
"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
Süheyl Uygur ile Burçin Orhon'un kızları Zeynep Uygur babasının kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı, "Hık demiş burnundan düşmüş"yorumları havalarda uçuştu.
Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunan çiftin büyük kızı Zeynep, babasına olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde.
Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.
Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve Kuşadası'nda inzivaya çekilen Orhon, sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.
Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. En başarılı öğrencilerinden biri ise kızı Zeynep oldu. Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur'da annesi gibi bale ve dans ile ilgileniyor.