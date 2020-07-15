Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu! Gölde cansız bedenine ulaşılmıştı...
Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Glee dizisinin yıldızı, oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu.
15.07.2020 12:48
- Son Güncelleme: 15.07.2020 13:08
ABD'de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesinde çarşamba günü bir tekne kiraladı. 4 yaşındaki oğlu Josey'le beraber Piru Gölü'ne açılan genç oyuncudan bir daha haber alınamadı.
13 TEMMUZ'DA BULUNDU
Raporda, Piru Gölü'nde 13 Temmuz'da cansız bir kadın bedeni bulunduğu ve yapılan incelemenin sonucunda bunun Naya Marie Rivera'ya ait olduğu belirtildi.
OĞLUNU TEKNEYE ULAŞTIRABİLDİ
Polis, dün yaptığı açıklamada Naya Rivera'nın boğularak öldüğünün düşünüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, oyuncunun dört yaşındaki oğlu Josey Dorsey'i tekneye ulaştırmayı başardığı ancak kendisinin gücü tükendiği için tekneye çıkamadığı vurgulanmıştı.
Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara "kaza" olarak geçti. Rapora göre Naya Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.
Rivera'nın arama çalışmaları sırasında eski eşi Ryan Dorsey ile babası Robert Rivera da göl kıyısından ayrılmadı. Bu arada arama çalışmaları sırasında Piru Gölü kıyısından ayrılmayan Rivera'nın ailesi de bir açıklama yayınladı. Aile, arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür etti.