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Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, Çeşme tatiline tüm hızıyla devam ediyor. 6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden... Ancak ikili, ara ara da olsa objektiflerden kaçamıyor. Geçen haftadan bu yana Çeşme'de tatil yapan sevgililer, denizden el ele tutuşarak çıktı. Mayolu görüntülenen 35 yaşındaki Gupse Özay, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

15.07.2020 11:51 - Son Güncelleme: 15.07.2020 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





