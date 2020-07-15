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Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, Çeşme tatiline tüm hızıyla devam ediyor. 6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden... Ancak ikili, ara ara da olsa objektiflerden kaçamıyor. Geçen haftadan bu yana Çeşme'de tatil yapan sevgililer, denizden el ele tutuşarak çıktı. Mayolu görüntülenen 35 yaşındaki Gupse Özay, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

15.07.2020 11:51 - Son Güncelleme: 15.07.2020 12:03
Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Yüzdükten sonra el ele tutuşup birbirlerine destek olarak denizden çıkan Barış - Gupse çifti, 6 yıldır aşk yaşıyor.

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Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ara sıra da olsa objektiflere takılıyor.

Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

Gupse Özay ile Barış Arduç, geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Rise Beach'te deniz keyfi yapmıştı.

Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

Arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, suya ayrı ayrı girmeyi tercih etmişti.

Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay mayolu yakalandı! Çeşme'de el ele göz göze tatil...

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