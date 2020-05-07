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NASA doğruladı! Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekiyor

Tom Cruise ve Elon Musk'ın uzayda çekilecek ilk film içi hazırlık yaptıkları iddia edilmişti. Projenin hazırlık sürecinin ilk aşamaları üzerinde çalışılırken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile NASA'nın proje hakkında görüşmeye başladığı iddia edilmişti. (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) NASA'dan açıklama geldi. NASA Başkanı Jim Bridenstine, Tom Cruise ile temas halinde olduklarını söyledi ve film projesini doğruladı.

07.05.2020 16:18 - Son Güncelleme: 07.05.2020 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





