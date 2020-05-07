NASA doğruladı! Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekiyor
Tom Cruise ve Elon Musk'ın uzayda çekilecek ilk film içi hazırlık yaptıkları iddia edilmişti. Projenin hazırlık sürecinin ilk aşamaları üzerinde çalışılırken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile NASA'nın proje hakkında görüşmeye başladığı iddia edilmişti. (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) NASA'dan açıklama geldi. NASA Başkanı Jim Bridenstine, Tom Cruise ile temas halinde olduklarını söyledi ve film projesini doğruladı.
07.05.2020 16:18
- Son Güncelleme: 07.05.2020 16:18
Dünyada 3 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs sonrası sinemanın geleceği tartışılırken beklenmedik bir hamle geldi ve Tom Cruise ile Tesla CEO'su Elon Musk'ın tamamı uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzayda çekilmesi planlanan filmle ilgili tartışmalar devam ederken NASA Başkanı Jim Bridenstine, Tom Cruise ile temas halinde olduklarını doğruladı.
Bridenstine, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "NASA, uzay istasyonunda çekilecek film için Tom Cruise'la çalışma konusunda çok heyecanlı. NASA'nın iddialı planlarını gerçeğe dönüştürmek için yeni nesil mühendislere ve bilim insanlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var" dedi.
Bridenstine, çekilmesi halinde bir ilk olma özelliğine haiz olacak filmle ilgili daha fazla bilgi vermese de, söz konusu iş birliğinin diğer ismi Musk , NASA Başkanı'na yanıt verdi.
Kesin bir şekilde haberi doğrulamayan Musk, yanıtında "Çok eğlenceli olmalı!" diye yazdı.