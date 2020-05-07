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Kemal Sunal'ın efsane filmi Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

Şehirde kendine yer bulamadığı için ormana yerleşen Rıfkı'nın etrafında gelişen komik olayların anlatıldığı Tarzan Rıfkı, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri. Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Sadettin Erbil gibi ustaların da rol aldığı filmin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Melahat karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Sonia Eddy olan ismini Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapan Suna Yıldızoğlu sonrasında ortalardan kayboldu. Şimdilerde ise tahtına kızı oturdu. Suna Yıldızoğlu'nun kızının hangi ünlü oyuncu olduğunu biliyor musunzu? İşte başta Suna Yıldızoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

07.05.2020 17:19 - Son Güncelleme: 07.05.2020 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





