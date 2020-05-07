Kemal Sunal'ın efsane filmi Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş
Şehirde kendine yer bulamadığı için ormana yerleşen Rıfkı'nın etrafında gelişen komik olayların anlatıldığı Tarzan Rıfkı, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri. Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Sadettin Erbil gibi ustaların da rol aldığı filmin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Melahat karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Sonia Eddy olan ismini Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapan Suna Yıldızoğlu sonrasında ortalardan kayboldu. Şimdilerde ise tahtına kızı oturdu. Suna Yıldızoğlu'nun kızının hangi ünlü oyuncu olduğunu biliyor musunzu? İşte başta Suna Yıldızoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
Kemal Sunal'in izleyenlere kahkaha tufanı yaşattığı filmlerden biri olan Tarzan Rıfkı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Melahat karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu. Suna Yıldızoğlu'nun kızının hangi ünlü oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Suna Yıldızoğlu'nun kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.