Nail Gönenli sevgilisi Çağla Şıkel’in ailesi hakkında ilk kez konuştu! Emre Altuğ’dan 2 oğlu olan Çağla 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuştu

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Aileye giren Gönenli, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bakın Çağla Şıkel'in ailesi hakkında neler söyledi.
Çağla Şıkel, 2008 yılında bir eğlence mekanında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine girdi. Dönemin popüler çiftleri arasında yer alan ikilinin, Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu.
Ancak 2 çocuk sahibi ünlü çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra çocukları için eski eşiyle sık sık bir araya gelen Şıkel, uzun bir süre aşka kapılarını kapadı.
Boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozan ünlü model, gönlünü ünlülerle kurduğu yakın dostluklarla bilinen avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı.