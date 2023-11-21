Nail Gönenli sevgilisi Çağla Şıkel’in ailesi hakkında ilk kez konuştu! Emre Altuğ’dan 2 oğlu olan Çağla 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuştu

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Aileye giren Gönenli, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bakın Çağla Şıkel'in ailesi hakkında neler söyledi.