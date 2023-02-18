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Nagihan Karadere'den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu "Tarifsiz bir acı bu"

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla atışan ve ardından kansere yakalandığını açıklayan Karadere, deprem felaketi için ilk günden bu yana kolları sıvayan isimlerden biri. Deprem bölgesinde, afetzedelere yardım için giden Nagihan Karadere acı haberi duyurdu. İşte detaylar...

18.02.2023 15:46 - Son Güncelleme: 18.02.2023 15:46
Nagihan Karadere’den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu Tarifsiz bir acı bu

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından kolları sıvayan isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere olmuştu. Soluğu deprem bölgesinde alan Nagihan Karadere ölüm haberini, "Tarifsiz bir acı bu" sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Nagihan Karadere’den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu Tarifsiz bir acı bu

Deprem faciasının ardından yardım için ilk koşan isimlerden biri de Nagihan Karadere'ydi.

Nagihan Karadere’den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu Tarifsiz bir acı bu

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Osmaniye ve Adana gibi pek çok şehri yasa boğan deprem felaketi sonrası afet bölgesine gitmişti.

Nagihan Karadere’den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu Tarifsiz bir acı bu

İlk önce Hatay'a giden Nagihan Karadere sonrasında da soluğu Antakya'da almıştı.

Nagihan Karadere’den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu Tarifsiz bir acı bu

Tuzla buz olmuş enkazları fotoğraflayan Nagihan Karadere, paylaşımına şu notu düşmüştü:

''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!''

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