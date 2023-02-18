Nagihan Karadere'den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu "Tarifsiz bir acı bu"
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla atışan ve ardından kansere yakalandığını açıklayan Karadere, deprem felaketi için ilk günden bu yana kolları sıvayan isimlerden biri. Deprem bölgesinde, afetzedelere yardım için giden Nagihan Karadere acı haberi duyurdu. İşte detaylar...
18.02.2023 15:46 - Son Güncelleme: 18.02.2023 15:46
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Osmaniye ve Adana gibi pek çok şehri yasa boğan deprem felaketi sonrası afet bölgesine gitmişti.