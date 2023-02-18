Nagihan Karadere'den acı haber! Kanser tedavisi görürken depremzedelerin yardımına koşmuştu "Tarifsiz bir acı bu"

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından kolları sıvayan isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere olmuştu. Soluğu deprem bölgesinde alan Nagihan Karadere ölüm haberini, "Tarifsiz bir acı bu" sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu.