Kemal Sunal'ın "Beni üçüncü yap bir onluk veririm'' dediği kişi çok tanıdık! Çöpçüler Kralı'ndaki o isim çıka çıka bakın kim çıktı
Zaman gelip geçiyor ama Kemal Sunal filmlerinin modası asla geçmiyor. O günden bugüne bile ışık tutan Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden biri de Çöpçüler Kralı. 70'li yılların zorlukları, güzellikleri, insan ilişkilerini sımsıcak bir dille anlatan filmde öyle bir isim var ki aslında çok yakın tanıyoruz. Bakın o isim kim. İşte haberin detayları...
18.02.2023 15:13 - Son Güncelleme: 18.02.2023 15:37
1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu genci tanıdınız mı?
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