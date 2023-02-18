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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Çok kısa bir süre sonra da Demirağ çiftinden ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Alkoçlar-Demirağ çifti ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftten kızlarıyla ilk poz da geldi.

18.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 18.02.2023 16:21
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu...

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

İş adamı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar 2021 senesinde anne de olarak mutluluğunu ikiye katlamıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini vermişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu! Eşi ve kızıyla ilk pozu verdi! Hadise, Berfu Yenenler, Özlem Ada Şahin...

Alkoçlar 17 Şubat günü ikinci bebeğini kucağına aldı.

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