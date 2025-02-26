Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Konyalım, O'na Söyle, Olmadı Gitti gibi şarkıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, konuk olduğu bir magazin programında ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
Gel Konuşalım'a konuk olan ünlü şarkıcı, hikayesiyle hem hayranlarını hem de izleyenleri hüzne boğdu.
Çocukluk yıllarına ait aile fotoğrafının gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Sultan, şöyle konuştu:
"Annem yaşıyor, ama babama Allah selamet versin. Çünkü babam engelli kız kardeşimi dövüyordu.
Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden sürekli krize giriyor. Babamla sadece fizyolojik bir bağım var ama artık görüşmüyorum"
Ünlü şarkıcı, "Allah bana onların acısını göstermesin. O kadar güzel bir kızın o hale gelmesi beni bitirmişti" dedi.
Ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü dile getiren Sultan, sözlerine şöyle devam etti: "Babam öyle 5 dil bilen bir adamdı. Dışardan çok iyi görünüyor, ama bugün bile çocuklarıyla bir araya geldiğinde şiddet uygulayabilecek biri.
Benim kardeşim onun yüzünden atlamayı, intihar etmeyi düşündü. Babam benim için o an bitti. Babamın anneme uyguladığı şiddet yüzünden panik atak oldum"
"MÜZİKLE TEDAVİ OLDUM"
Nadide Sultan çocukluğundaki travmalarını nasıl atlattığına ilişkin olarak ise "Çocukluğum kötü geçti, kanun çalarak kendimi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.
Sultan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'müzikle tedavi oldum' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı.
Sanatla uğraşanın bir derdi yoksa sanat yapamaz. Yaşadığım acıları büyüyünce daha iyi anlıyorum"