Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü dile getiren Sultan, sözlerine şöyle devam etti: "Babam öyle 5 dil bilen bir adamdı. Dışardan çok iyi görünüyor, ama bugün bile çocuklarıyla bir araya geldiğinde şiddet uygulayabilecek biri.

Benim kardeşim onun yüzünden atlamayı, intihar etmeyi düşündü. Babam benim için o an bitti. Babamın anneme uyguladığı şiddet yüzünden panik atak oldum"

"MÜZİKLE TEDAVİ OLDUM" Nadide Sultan çocukluğundaki travmalarını nasıl atlattığına ilişkin olarak ise "Çocukluğum kötü geçti, kanun çalarak kendimi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.

Sultan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'müzikle tedavi oldum' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı.