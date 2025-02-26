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Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Konyalım şarkısıyla 90'lı yılları kasıp kavuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, konuk olduğu bir magazin programında ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşinin bipolar olduğunu ve babasının ailesindeki her bireye şiddet uyguladığını dile getiren şarkıcı, zor zamanlar geçirdiklerini söyleyerek o günleri anlattı. İşte Nadide Sultan'ın açıklamaları...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:07
Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Konyalım, O'na Söyle, Olmadı Gitti gibi şarkıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, konuk olduğu bir magazin programında ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Gel Konuşalım'a konuk olan ünlü şarkıcı, hikayesiyle hem hayranlarını hem de izleyenleri hüzne boğdu.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Çocukluk yıllarına ait aile fotoğrafının gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Sultan, şöyle konuştu:

"Annem yaşıyor, ama babama Allah selamet versin. Çünkü babam engelli kız kardeşimi dövüyordu.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden sürekli krize giriyor. Babamla sadece fizyolojik bir bağım var ama artık görüşmüyorum"

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Ünlü şarkıcı, "Allah bana onların acısını göstermesin. O kadar güzel bir kızın o hale gelmesi beni bitirmişti" dedi.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü dile getiren Sultan, sözlerine şöyle devam etti: "Babam öyle 5 dil bilen bir adamdı. Dışardan çok iyi görünüyor, ama bugün bile çocuklarıyla bir araya geldiğinde şiddet uygulayabilecek biri.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Benim kardeşim onun yüzünden atlamayı, intihar etmeyi düşündü. Babam benim için o an bitti. Babamın anneme uyguladığı şiddet yüzünden panik atak oldum"

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

"MÜZİKLE TEDAVİ OLDUM"

Nadide Sultan çocukluğundaki travmalarını nasıl atlattığına ilişkin olarak ise "Çocukluğum kötü geçti, kanun çalarak kendimi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Sultan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'müzikle tedavi oldum' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı.

Nadide Sultan’dan canlı yayında yürek yakan itiraf! Gözyaşlarına boğuldu: Babam engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu

Sanatla uğraşanın bir derdi yoksa sanat yapamaz. Yaşadığım acıları büyüyünce daha iyi anlıyorum"