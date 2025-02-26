Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara 'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Wanda Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı.

Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.