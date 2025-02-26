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Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'le İstanbul turuna çıktı. Tanınmamak için maske takan ünlü futbolcu, sevgilisiyle romantik gezisinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte İstanbul turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez'in pozları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:33
Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Wanda Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Icari ve Nara, geçen günler de ayrı ayrı İstanbul'a geldi.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitti.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Sosyal medyayı aktif kullanan Icari, İstanbul turundan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

İşte Mauro Icardi'nin yayınladığı o pozlar...

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Mauro Icardi ve China Suarez