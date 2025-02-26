Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Wanda Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı.
Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.
Icari ve Nara, geçen günler de ayrı ayrı İstanbul'a geldi.
Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitti.
Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı.
İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Icari, İstanbul turundan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
İşte Mauro Icardi'nin yayınladığı o pozlar...
Mauro Icardi ve China Suarez