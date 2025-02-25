16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’dan itiraf: Pişmanım!

Ünlü isim şimdi ise "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Bir dergiye röportaj veren Güzide Duran, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim"