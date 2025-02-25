16 yıllık evliliği biten Güzide Duran’dan itiraf: Pişmanım!

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile ayrılık kararı alan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" diyerek boşanma haberlerini doğruladı.
İkilinin ayrılık kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Özellikle Duran'ın Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddia uzun süre magazinde gündeminde yer aldı.
Duran iddiaları "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" sözleriyle yalanladı.
Güzide Duran, son dönemde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı. Duran, "Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam" dedi.
Ünlü isim şimdi ise "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
Bir dergiye röportaj veren Güzide Duran, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim"