Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı! İşte cenazeden yansıyan kareler...

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası hayatını kaybetti. 69 yaşında hayata veda eden Celal Filiz, Edirne'nin Ekmekçi köyünde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. İşte cenazeden yansıyan kareler...

24.03.2021 17:25 - Son Güncelleme: 24.03.2021 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





