Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı! İşte cenazeden yansıyan kareler...
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası hayatını kaybetti. 69 yaşında hayata veda eden Celal Filiz, Edirne'nin Ekmekçi köyünde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. İşte cenazeden yansıyan kareler...
24.03.2021 17:25
- Son Güncelleme: 24.03.2021 18:04
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.
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Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü.
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Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.
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