Mutfak Bahane'nin güzeller güzeli sunucusu Derya Taşbaşı bakın kim çıktı! On parmağında on marifet meğer...
atv ekranlarının sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı günün en çok merak edilen ismi. 37 yaşındaki Derya Taşbaşı daha şimdiden sosyal medyada adından epey söz ettiriyor. Derya Taşbaşı hakkında araştırma yapanlar hakkındaki bazı gerçeklere çok şaşırdı. Meğer Derya Taşbaşı bir dönem Kırmızı Oda'da rol almıştı. Kariyeri ise epey parlak.
erya Taşbaşı, Mutfak Bahane programının yeni sunucusu oldu. Mutfak Bahane' de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Derya Taşbaşı' nın renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak.
Aynı zamanda oyuncu olan başarılı sunucu "Çok heyecanlıyım. Umarım çok keyifli bir sezon geçiririz seyircilerimizle. Hafta içi her gün 14: 00'da çok keyifli bir yarışma programı ile gündüz kuşağının en çok izlenen kanalı atv ekranlarında olacağım. 29 Ağustos ilk yayın günümüz o kadar heyecanlıyım ki uyku uyuyamıyorum desem yeridir.' dedi.
DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?
Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Möchnegladbach şehrinde doğdu. İlköğretim ve liseyi Köln'de tamamlayan Derya Taşbaşı, bir AB projesi üzerine 2004'te İstanbul'a geldi, projeden sonra Türkiye'de kalmaya karar vedi.