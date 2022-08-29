Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi: "Kısa ve net, ben de seni seviyorum"
Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi. Atv ekranlarında 15. sezon yayın hayatına giriş yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar bugün yine çok konuşuldu. Yayın sonunda Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" sözleri hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti. Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" derken Müge Anlı'da canlı yayında eşine yanıt verdi.
29.08.2022 13:11 - Son Güncelleme: 29.08.2022 13:46
"KOCAM GÖNDERMİŞ"
Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi.
Atv ekranının başarılı ismi Müge Anlı 15. sezona giriş yaptı. Kısa sürede milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, programın sonunda herkese tek tek teşekkür etti.
Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt- Video
Kendisine gelen notları okuyan ve hediyeler için teşekkür eden Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine karşılık verince canlı yayında romantik anlar yaşandı.