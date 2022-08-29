Müge Anlı 'kocam göndermiş' dedi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun romantik jestine canlı yayında yanıt verdi: "Kısa ve net, ben de seni seviyorum"

"KISA VE NET, BEN DE SENİ SEVİYORUM"

"Hayırlı yayınlar hayatım, seni seviyorum" notunu yazan Şinasi Yüzbaşıoğlu'na eşi Müge Anlı'dan, "Kısa ve net. Ben de seni seviyorum" yanıtı geldi. Anlı ardından, "Kayınvalidem ve kayınpederime de çok teşekkür ederim" demeden geçmedi.