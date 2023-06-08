Müstehcen kayıtları sosyal medyada ifşalanmıştı! Kısmetse Olur Cansel'den itiraf "Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye..." Cansel Ayanoğlu...
Yıllar sonra Youtube'da yeniden izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur yayınlanan ilk bölümlerinde çok konuşulmuştu. Sonrasında yavaş yavaş o ilgiyi kaybetse de yine de büyük bir kitle takip ediyor. Kısmetse Olur'un en olaylı isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu'ydu. Cansel Ayanoğlu gerek Oğulcan adlı damat adayıyla yaşadığı aşk gerek estetikleri gerekse bir dönem sosyal medyaya sızan müstehcen görüntüleriyle çok konuşulmuştu. Ve aylar sonra Kısmetse Olur Cansel'den o ifşaya dair bir açıklama geldi.
08.06.2023 13:00 - Son Güncelleme: 08.06.2023 13:00
Yıllar sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur adlı programın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.
Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda estetikleri, açıklamaları, Oğulcan'la olan aşkıyla gündemen düşmeyen Cansel Ayanoğlu'nun sosyal medyada müstehcan görüntüleri ifşanlamıştı.
"Sen yarışmaya katıldıktan sonra, 18 yaşının altındaki bazı görüntülerin paylaşıldı. Bunlar anladığım kadarıyla dönemin sosyal medya platformlarında belli başlı videolar. İçerisinde bir miktar çıplaklık ya da anladığım kadarıyla belli görüntüler var" diyen programın sunucusu Gökhan Çınar "Bu görüntüler sonradan tekrar ortaya çıktı. Nasıl hissettin kendini?" sorusunu yöneltti.