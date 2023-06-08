Müstehcen kayıtları sosyal medyada ifşalanmıştı! Kısmetse Olur Cansel'den itiraf "Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye..." Cansel Ayanoğlu...

"Sen yarışmaya katıldıktan sonra, 18 yaşının altındaki bazı görüntülerin paylaşıldı. Bunlar anladığım kadarıyla dönemin sosyal medya platformlarında belli başlı videolar. İçerisinde bir miktar çıplaklık ya da anladığım kadarıyla belli görüntüler var" diyen programın sunucusu Gökhan Çınar "Bu görüntüler sonradan tekrar ortaya çıktı. Nasıl hissettin kendini?" sorusunu yöneltti.