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Haberler Magazin Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: "İlk defa Hadise'ye yakıştıramadım"

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: "İlk defa Hadise'ye yakıştıramadım"

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti. Beyaz takımıyla dikkat çeken Hadise ile Bensu Soral ikilisi sosyal medya gündeminde. Hadise daha çok beğeni alırken Bensu Soral'a gelen yorumlar daha olumluydu. İşte boy boy fotoğraf paylaşan Hadise ile Bensu Soral'ın sosyal medyayı ikiye bölen beyaz şıklığı...

08.06.2023 12:34 - Son Güncelleme: 08.06.2023 12:43
Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: İlk defa Hadise’ye yakıştıramadım

"İLK DEFA HADİSE'YE YAKIŞTIRAMADIM"

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: İlk defa Hadise’ye yakıştıramadım

İkisi de magazin dünyasının güzellerinden... Biri Hadise diğeri Bensu Soral...

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: İlk defa Hadise’ye yakıştıramadım

Son dönemde partneri Murda ile sık sık adı magazin gündeminde yer alan Hadise Instagram'da da oldukça aktif.

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: İlk defa Hadise’ye yakıştıramadım

Son olarak beyaz takım içinde boy gösteren Hadise'yi beğenenler de oldu, "İlk defa Hadise'ye yakıştıramadım" yorumları yapan da...

Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: İlk defa Hadise’ye yakıştıramadım

Aynı şekilde beyaz şıklığı ile dikkat çeken bir başka isim ise Bensu Soral oldu. Soral'ı görenler "Peri kızı gibisin" yorumları yaptı.

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