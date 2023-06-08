Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti: "İlk defa Hadise'ye yakıştıramadım"
Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti. Beyaz takımıyla dikkat çeken Hadise ile Bensu Soral ikilisi sosyal medya gündeminde. Hadise daha çok beğeni alırken Bensu Soral'a gelen yorumlar daha olumluydu. İşte boy boy fotoğraf paylaşan Hadise ile Bensu Soral'ın sosyal medyayı ikiye bölen beyaz şıklığı...
08.06.2023 12:34 - Son Güncelleme: 08.06.2023 12:43
"İLK DEFA HADİSE'YE YAKIŞTIRAMADIM"
Hadise ile Bensu Soral fena kapıştı! Sosyal medya ikiye bölündü herkes tarafını seçti.
Son dönemde partneri Murda ile sık sık adı magazin gündeminde yer alan Hadise Instagram'da da oldukça aktif.
Aynı şekilde beyaz şıklığı ile dikkat çeken bir başka isim ise Bensu Soral oldu. Soral'ı görenler "Peri kızı gibisin" yorumları yaptı.