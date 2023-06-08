Küçük Onur'un son haline bakın tanımak imkansız! Seda Sayan'ın kucağında 8 yaşında meşhur olmuştu küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya...
Küçük Onur'un son haline bakın tanımak imkansız! Seda Sayan'ın kucağında 8 yaşında meşhur olmuştu küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya... Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu. Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, Küçük İbo'ya rakip geldi ve dizilerde boy göstermeye başladı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. İşte ortadan kaybolan Küçük Onur'un son hali...
Küçük Onur'un son haline bakın tanımak imkansız! Seda Sayan'ın kucağında 8 yaşında meşhur olmuştu küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya...
90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.
41 YAŞINDA
Şimdilerde çocukluk döneminden çok farklı bir yaşam süren Onur Sarıkaya'nın son hali sevenleri tarafından merak ediliyor. Özellikle 'Karate Can' dizisi ile adından söz ettiren, albümleri adeta yok satan 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.