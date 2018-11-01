"HER ŞEY ORTADA DEĞİL Mİ?"

Sırp şarkıcı, Saran'ın bu itirafının ardından önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. 36 yaşındaki Jahovic, Saran'la yaşadığı aşk sorulunca ise "Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?" diyerek olay yaratan beraberliği aylar sonra ilk kez itiraf etti.