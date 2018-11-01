Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sadettin Saran'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!
Emine Jahovic Sadettin Saran'la ilişkisini sonunda itiraf etti. Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran ayında bitirip Temmuz ayında Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic artık ilişkisini yalanlamıyor. Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ailesi ve Emina Jahovic'in aynı karede olduğu bir fotoğraf paylaşarak bu aşkı ilk ilan eden kişi oldu. Bu paylaşımdan bir gün sonra Sırp şarkıcı Emina Zorlu Avm'de görüntülendi. 36 yaşındaki Jahovic Saran ilişkisi hakkında sorulan sorulara bakın ne cevap verdi...
1 Kasım 2018 Perşembe, 09:33:25 Güncelleme: 10:34:34
"HER ŞEY ORTADA DEĞİL Mİ?"
Sırp şarkıcı, Saran'ın bu itirafının ardından önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. 36 yaşındaki Jahovic, Saran'la yaşadığı aşk sorulunca ise "Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?" diyerek olay yaratan beraberliği aylar sonra ilk kez itiraf etti.
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