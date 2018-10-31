Meghan Markle hamile değil mi? Markle rol mü yapıyor?
Meghan Markle İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin olacağı haberleri yayıldığından bu yana her hareketiyle magazin gündeminde kalmayı başardı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın hamile olduğu haberi dünyanın dört bir yanında heyecan uyandırmıştı. Ancak şu sıralar bu hamilelik ile ilgili değişik söylentiler var. Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Tonga'yı kapsayan bir resmi gezide bulunan çift dedikoduların da ilgi odağı oldu. Meghan Markle'ın karnı sabahtan akşama kadar değişiklik gösteriyor. Nasıl mı? Detaylar haberimizin devamında...
Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk bebeklerini bekledikleri sadece onları değil dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını da heyecanlandırmıştı. Ancak şu sıralar Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Tonga'yı kapsayan bir resmi gezide bulunan çift ilginç söylentilerin odağında. Özellikle de Meghan Markle. Konu ise onun görüntüsü sabahtan akşama değişen karnı.
MEGHAN MARKLE KENDİSİNİ HAMİLE GİBİ Mİ GÖSTERİYOR?
Markle'ın bir büyüyüp bir küçülen karnı da bu söylentilerin nedeni. Bu konuda komplo teorileri üretenlerin iddiasına göre Markle gerçekten hamile değil. Hatta işi biraz daha ileri götürüp Düşes'in karnına kendisini hamile gibi gösteren bir aparat taktığını bile iddia edenler var.