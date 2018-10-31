Meghan Markle hamile değil mi? Markle rol mü yapıyor?

Meghan Markle İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin olacağı haberleri yayıldığından bu yana her hareketiyle magazin gündeminde kalmayı başardı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın hamile olduğu haberi dünyanın dört bir yanında heyecan uyandırmıştı. Ancak şu sıralar bu hamilelik ile ilgili değişik söylentiler var. Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Tonga'yı kapsayan bir resmi gezide bulunan çift dedikoduların da ilgi odağı oldu. Meghan Markle'ın karnı sabahtan akşama kadar değişiklik gösteriyor. Nasıl mı? Detaylar haberimizin devamında...

31 Ekim 2018 Çarşamba, 13:08:10 Güncelleme: 13:24:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





