Müstakbel kayınvalideden flaş açıklamalar: "Bana bunları sormayın" Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir'in annesi ilk kez konuştu!

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Serenay Sarıkaya ile yetenekli müzisyen Mert Demir'in aşkı, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İkilinin ilişkisi, sosyal medyadan magazin programlarına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor. Son olarak, Mert Demir'in annesi, çiftin ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve bu sözler magazin gündemine bomba gibi düştü.
Mert Demir'in annesi ilk kez konu hakkında konuştu. Ünlü müzisyenin annesi, oğlunun Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ekranların sevilen ismi Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le yaşadığı aşk sonrası magazin gündeminde geniş yer aldı.
İkilinin yaşadığı aşk bir kesim tarafından reklam olarak değerlendirilse de çift bu iddiaları mutluluklarıyla çürüttü.