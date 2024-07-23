Müstakbel kayınvalideden flaş açıklamalar: "Bana bunları sormayın" Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir'in annesi ilk kez konuştu!

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Serenay Sarıkaya ile yetenekli müzisyen Mert Demir'in aşkı, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İkilinin ilişkisi, sosyal medyadan magazin programlarına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor. Son olarak, Mert Demir'in annesi, çiftin ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve bu sözler magazin gündemine bomba gibi düştü.