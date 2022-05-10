Müstakbel eşi tanıdık çıktı! İlk kareler geldi işte nişan fotoğrafları... Masumlar Apartmanı'nın psikopat Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!
Başrollerini Ezgi Mola Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Gizem Katmer'in oynadığı Masumlar Apartmanı hikayesiyle yayınlandığı ilk bölümden beri çok konuşuluyor. Kısa sürede fenomenleşen dizide ailenin en küçük kızı Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer nişanlandı. Mutlu gününden ilk kareleri İnstagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun sır gibi sakladığı müstakbel eşi de tanıdık çıktı. İşte nişan fotoğrafları ve yönetmen eşi hakkında bilgiler...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularında Gizem Katmer nişanlandı. Bugün evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu nişanından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan ve feonemn dizide 4 kardeşten en küçük olan Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Final yapmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncularından 23 yaşında Katmer'in nişanlısı da tanıdığımız bir isim çıktı. İşte detaylar...
Masumlar Apartmanı ile ünlenen Gizem Katmer'in bugün en mutlu günü' Katmer evlilik yolunda ilk adımı bugün attı. Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile birlikte olan ünlü oyuncu ilişkisini gizli tutmayı tercih ediyordu. 23 yaşındaki oyuncu, nişan pozlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.
Masumlar Apartmanı dizisinde ailenin en normali gözüken Neriman odasında yalnız kaldığında ise kendisine zarar veriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve şimdilerde final yapma hazırlığında olan dizi ile hayatımıza giren Gizem Katmer nişanlandığını duyurdu.