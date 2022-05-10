Müstakbel eşi tanıdık çıktı! İlk kareler geldi işte nişan fotoğrafları... Masumlar Apartmanı'nın psikopat Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularında Gizem Katmer nişanlandı. Bugün evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu nişanından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan ve feonemn dizide 4 kardeşten en küçük olan Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Final yapmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncularından 23 yaşında Katmer'in nişanlısı da tanıdığımız bir isim çıktı. İşte detaylar...