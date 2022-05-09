Ezgi Eyüboğlu süper minisiyle paylaştı! Siyah sütyeninin üstüne giydiği transparanla poz veren Ezgi’ye bakın herkes onu konuştu
Ezgi Eyüboğlu süper minisiyle paylaştı! 2011'de yayınlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizi ile oyunculuğa adım atan ve son olarak Teşkilat'la izleyici karşısına çıkan Ezgi Eyüboğlu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medya pozlarıyla da çok konuşulan Eyüboğlu bu kez süper mini eteği ve siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği pozlarla gündeme geldi. İddialı pozlarını art arda Instagram'da yayınlayan Eyüboğlu, kısa sürede en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o pozları...
09.05.2022 20:02 - Son Güncelleme: 09.05.2022 20:02
En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu.
2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evli kalan Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla da bir dönem magazin manşetlerini süslemişti.